Una trasferta da record Maxi-esodo in direzione Emilia | da Firenze 3500 tifosi

Firenze al fianco della sua Fiorentina. E non potrebbe essere altrimenti. Nell’ora di sconforto e di vittoria, non per modo di dire. E allora stamani si metteranno in marcia in tantissimi. La marea viola è pronta a dirigersi alla volta dell’Emilia. Al Tardini, sperando che il panino non vada di traverso, saranno 3.500 i sostenitori gigliati pronti a spingere i ragazzi di Vanoli verso un successo che sarebbe pesantissimo nella corsa salvezza e che - di fatto - riaprirebbe qualsiasi tipo di discorso, oltre che di speranza. Il settore ospiti è andato sold out la sera della vigilia di Natale. Tagliandi polverizzati in pochissime ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

