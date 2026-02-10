La Conad ha deciso di interrompere la collaborazione con Andrea Pucci. Il motivo? il comico si è rifiutato di partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo, e la catena di supermercati ha preferito non averlo più tra gli ospiti di un evento aziendale. La decisione è arrivata subito dopo la rinuncia di Pucci, creando qualche malumore tra i fan e gli addetti ai lavori.

La Conad ha stracciato il contratto con il quale aveva ingaggiato Andrea Pucci per un evento aziendale. La decisione della catena di supermercati è arrivata dopo che il comico è stato travolto dalle critiche in seguito all'annuncio di Carlo Conti che lo aveva designato per co-condurre una serata del Festival di Sanremo 2026. Lo showman ha prima accettato e poi rifiutato l'incarico, spiegando che è stato costretto a fare un passo indietro a causa delle "minacce" e degli "insulti" ricevuti dalla sua famiglia. A riferire la vicenda del mancato ingaggio con la Conad è stato lo stesso Pucci, che ha pubblicato una Storia sul proprio profilo Instagram nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio.

© Virgilio.it - Andrea Pucci scaricato da Conad che non lo vuole a un evento aziendale, la reazione del comico

La Conad ha deciso di disdire l’ingaggio di Andrea Pucci per un evento, dopo le polemiche sulla sua posizione politica.

Andrea Pucci, il comico romano, ha deciso di rinunciare al Festival di Sanremo 2026 e ha cancellato anche un impegno con Conad.

