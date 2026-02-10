Andrea Pucci scaricato da Conad che non lo vuole a un evento aziendale la reazione del comico
La Conad ha deciso di interrompere la collaborazione con Andrea Pucci. Il motivo? il comico si è rifiutato di partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo, e la catena di supermercati ha preferito non averlo più tra gli ospiti di un evento aziendale. La decisione è arrivata subito dopo la rinuncia di Pucci, creando qualche malumore tra i fan e gli addetti ai lavori.
La Conad ha stracciato il contratto con il quale aveva ingaggiato Andrea Pucci per un evento aziendale. La decisione della catena di supermercati è arrivata dopo che il comico è stato travolto dalle critiche in seguito all’annuncio di Carlo Conti che lo aveva designato per co-condurre una serata del Festival di Sanremo 2026. Lo showman ha prima accettato e poi rifiutato l’incarico, spiegando che è stato costretto a fare un passo indietro a causa delle “minacce” e degli “insulti” ricevuti dalla sua famiglia. Andrea Pucci, niente evento aziendale Conad: la rivelazione del comico La reazione di Pucci Sanremo, perché Pucci è finito nella bufera dopo l'annuncio di Carlo Conti Andrea Pucci, niente evento aziendale Conad: la rivelazione del comico A riferire la vicenda del mancato ingaggio con la Conad è stato lo stesso Pucci, che ha pubblicato una Storia sul proprio profilo Instagram nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Andrea Pucci
Ultime notizie su Andrea Pucci
