Ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini si è espresso così a proposito di Napoli Juve, in programma domenica alle 20.45 al Maradona. INFORTUNI NAPOLI – « Il discorso penso sia legato anche agli allenatori. Gli allenamenti di Conte per esempio non sono così normali rispetto a quelli di altri tecnici. Gli allenamenti di Conte sono come e più intensi di una partita; con tanti impegni si arriva inevitabilmente ad un logorio dei giocatori». MERCATO DI GENNAIO – « Il Napoli è più forte dell'anno scorso, ma ora oltre al campionato ci sono da giocare Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Paganini non ha dubbi verso Napoli Juve: «Partita che potrebbe dire molto per la Juventus. Senza Vlahovic c'è da capire se David e Openda potranno essere finalmente all'altezza»