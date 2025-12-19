Capodanno in musical al Teatro Cartiere Carrara di Firenze Con la Compagnia delle Formiche

Vivi un capodanno indimenticabile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze con la Compagnia delle Formiche. Un viaggio tra musical iconici come “Grease”, “Mary Poppins”, “Dirty Dancing” e tanti altri, dove cinema, musica e teatro si uniscono in uno spettacolo unico: “The Night Of Musicals”. Un’occasione speciale per celebrare l’arrivo del nuovo anno immersi in atmosfere magiche e coinvolgenti.

Un viaggio magico tra "Grease", "Mary Poppins", "Dirty Dancing", "La La Land", "Il Fantasma dell'Opera", "Cantando sotto la pioggia" e tanti altri capolavori. Cinema, musica e teatro si intrecciano in "The Night Of Musicals", lo spettacolo che La Compagnia delle Formiche – già al fianco di Neri.

