Da Bahrami al giovane Piovesan Sale l’attesa per BA Classica

L’attesa per la prossima edizione di BA Classica cresce, tra artisti affermati e giovani promesse. Ramin Bahrami, considerato uno dei migliori interpreti di Bach al pianoforte, si prepara a salire sul palco, mentre tra i nuovi talenti spicca Emanuele Nazzareno Piovesan, classe 2006 e già vincitore di premi internazionali. La manifestazione si conferma come un appuntamento importante nel panorama musicale, attirando pubblico e appassionati da tutta Italia.

Artisti affermati, come Ramin Bahrami, uno dei più maggiori interpreti di Bach al pianoforte, accanto a giovani talenti del calibro di Emanuele Nazzareno Piovesan, classe 2006 e già vincitore di premi internazionali. È una ricca programmazione quella messa in campo dal Festival BAClassica-Dialoghi Musicali, che l’ Associazione musicale G. Rossini Ets organizza in collaborazione con la Città di Busto Arsizio. La nona edizione si svolgerà giovedì 5 a sabato 14 marzo. La rassegna 2026 aumenta il numero degli eventi e introduce un nuovo sguardo verso prospettive future: quattordici concerti, sei Spazio Giovani (lezioni-concerto), esperienze d’ascolto sperimentali, visite guidate, la presentazione di un documento storico-musicale inedito, un incontro di approfondimento in occasione del 75° anniversario della morte di Artur Schnabel. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Bahrami al giovane Piovesan. Sale l’attesa per BA Classica Approfondimenti su BA Classica Italia Dai banchi del liceo da Vinci alle sale operatorie di Londra: la storia del giovane medico reggino Basile Dai banchi del liceo da Vinci alle sale operatorie di Londra, la storia del giovane medico reggino Giuseppe Basile evidenzia un percorso di dedizione e crescita professionale. Bloccato per sei mesi in Marocco per un problema al passaporto: il pontederese Ibrahima Ba è tornato a casa Ibrahima Ba, il giovane di Pontedera rimasto bloccato in Marocco per sei mesi a causa di un problema al passaporto, è finalmente tornato a casa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su BA Classica Italia Argomenti discussi: Da Bahrami al giovane Piovesan. Sale l’attesa per BA Classica; Dal Barocco alla musica d’oggi, torna per la nona edizione BA Classica; Il bustocco Bahrami e tante star: BA Classica suona la nona (edizione). E cresce; Parla a tutti, chiama i giovani: BAClassica torna con la nona edizione, dal 5 marzo. Il volto era bruciato. Gli occhi perduti per sempre. Eppure, nel punto più profondo di quella notte Ameneh Bahrami riuscì a salvare ciò che è più fragile di tutto: la propria umanità. Teheran, primavera del 2004. Ci sono giorni che sembrano uguali agli altri. L’aria - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.