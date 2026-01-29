Bloccato per sei mesi in Marocco per un problema al passaporto | il pontederese Ibrahima Ba è tornato a casa

Ibrahima Ba, il giovane di Pontedera rimasto bloccato in Marocco per sei mesi a causa di un problema al passaporto, è finalmente tornato a casa. Dopo mesi di attesa, il ragazzo di 19 anni, cittadino italiano e figlio di immigrati senegalesi, ha raggiunto la sua famiglia giovedì mattina. La vicenda si è conclusa nel modo migliore, portando sollievo e felicità tra i suoi cari.

Si è chiusa nel migliore dei modi la vicenda che ha coinvolto Ibrahima Ba. Il ragazzo, 19 anni, cittadino italiano, figlio di immigrati senegalesi, di Pontedera (dove risiede ancora suo padre) e studente in Francia è rientrato nella mattinata di giovedì 29 gennaio a casa. Il giovane era da tempo bloccato in Marocco dove le autorità locali contestavano un problema sul passaporto, riscontrato in aeroporto a Casablanca. Una situazione che è andata avanti sei mesi, nel corso dei quali sono intervenuti il Consolato italiano, l'Ambasciata, il Comune di Pontedera e ovviamente i familiari, che avevano chiesto la tutela legale di un avvocato.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Pontedera Italia

Ibrahima, giovane italiano di 19 anni, si trova bloccato in Marocco da oltre cinque mesi.

Un italiano di 59 anni, Michael Oberkofler, è stato dimenticato in un obitorio di Agadir da tre mesi, senza che nessuno si assuma la responsabilità del suo corpo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pontedera Italia

Argomenti discussi: Sant’Ambrogio, il cantiere bloccato. I cinesi nella vecchia Milano: Preoccupati per le nostre case; Microsoft, all’FBI le chiavi di BitLocker per sbloccare la crittografia del disco rigido; Balcani occidentali: autotrasportatori in protesta contro le misure UE; Porto di Tremestieri bloccato dal maltempo, Uiltrasporti denuncia paralisi e rischi per città e lavoratori.

30% di shock sui prezzi in arrivo, poiché Nvidia avrebbe bloccato la fornitura di RTX 5060 per sei mesiOltre alla RTX 5070 Ti e alla RTX 5060 Ti 16 GB, Nvidia avrebbe interrotto anche la produzione della RTX 5060. Le informazioni giungono a seguito di una controversia che ha visto Asus confermare la so ... notebookcheck.it

* OFFERTA TRIPLA! * Con WindTre, risparmia sulla luce, fibra e mobile! - *ENERGIA*: luce,contributo fisso bloccato per 24 mesi, risparmia fino al 30% - *FIBRA*: internet fino a 2,5 Gbps-12 mesi di Amazon Prime da 19,99€ al mese - *MOBILE*: GIGA ILLIM - facebook.com facebook

Chiusure dello spazio aereo hanno bloccato voli sui cieli dell’Iran, di Israele e del Qatar negli ultimi mesi: esperti spiegano come l’aviazione garantisce la sicurezza. x.com