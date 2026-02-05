Cyberbullismo e giovani | Unieuro e Polizia celebrano 10 anni di #cuoriconnessi

Quest’oggi si sono riuniti in una cerimonia ufficiale per celebrare i dieci anni del progetto #cuoriconnessi. L’iniziativa, promossa da Unieuro e dalla Polizia di Stato, ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sui rischi del cyberbullismo e sull’uso responsabile di internet. Per un decennio, gli organizzatori hanno svolto incontri nelle scuole e campagne di informazione, cercando di fermare le molestie online e promuovere un comportamento più consapevole tra i ragazzi. La celebrazione ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e

Cosa: Decennale del progetto #cuoriconnessi per la sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete e contro il cyberbullismo. Dove e Quando: Martedì 10 febbraio 2026 a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli). Perché: Una doppia iniziativa che coinvolge 1.200 studenti al mattino e, per la prima volta, apre alle famiglie e alla comunità con un incontro serale gratuito. L'evoluzione tecnologica corre a una velocità tale da lasciare spesso genitori e insegnanti in una condizione di affanno educativo. Per colmare questo divario e celebrare un traguardo significativo, il progetto #cuoriconnessi, nato dalla collaborazione tra Unieuro e la Polizia di Stato, taglia il traguardo dei dieci anni di attività.

