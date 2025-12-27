custodi di un magazzino vedono un ladro a torino gli legano caviglie e ginocchia con fascette e lo fanno arrestare

Legato a caviglie e ginocchia con le fascette. Così, alle 3 di notte del 26 dicembre, gli agenti della polizia hanno trovato e arrestato un presunto ladro a Torino, in via Genova 4. Poco prima, l’uomo sulla quarantina era stato fermato dai due custodi di un magazzino di frutta e verdura che ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

