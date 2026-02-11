Curling l’Italia tramortisce la Svezia e risponde alla Gran Bretagna USA in volata che brividi per il Canada

Sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo è iniziato il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026. Le squadre si sfidano già da qualche giorno in un girone all’italiana, con tutte che si affrontano in nove partite. L’Italia ha fatto subito notizia, battendo la Svezia e rispondendo anche alla Gran Bretagna. Intanto, negli Stati Uniti la sfida contro il Canada è arrivata fino all’ultimo tiro, regalando brividi e tensione. La corsa alle semifinali si fa sempre più avvincente

Sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo è incominciato il torneo di curling maschile nell'ambito delle Olimpiadi Invernali 2026: round robin aperto a dieci squadre, tutte le formazioni affronteranno le altre (nove partite a testa), le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. L'Italia ha sconfitto la Svezia per 7-6: i padroni di casa hanno tramortito i Campioni Olimpici di Pechino 2022, Joel Retornaz e compagni si sono inventati la magia contro la corazzata di Niklas Edin e ora possono sognare in grande. La Gran Bretagna ha rispettato il facile pronostico della vigilia contro la poco quotata Cina: i Campioni del Mondo guidati da Bruce Mouat (ieri sconfitto da Amos Mosaner e Stefania Constantini nella finale per il bronzo del doppio misto) hanno prevalso con uno schiacciante 9-4.

