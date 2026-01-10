Asuit le cure palliative pediatriche entrano nel progetto Hope4Kids

Asuit, l'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, si unisce al progetto Hope4Kids, una rete europea dedicata alle cure palliative pediatriche. L’obiettivo è garantire assistenza continua e qualificata ai bambini malati di tumore, migliorando la loro qualità di vita durante tutto il percorso terapeutico. Questa collaborazione rafforza l’impegno del territorio nel supporto alle famiglie e ai piccoli pazienti, promuovendo un approccio integrato e attento alle esigenze di ciascuno.

ASUIT * PROGETTO "HOPE4KIDS": «LE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE ENTRANO NELLA RETE EUROPEA, PER MIGLIORARE L'ASSISTENZA AI BAMBINI CON TUMORE»

