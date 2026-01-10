Asuit le cure palliative pediatriche entrano nel progetto Hope4Kids
Asuit, l'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, si unisce al progetto Hope4Kids, una rete europea dedicata alle cure palliative pediatriche. L’obiettivo è garantire assistenza continua e qualificata ai bambini malati di tumore, migliorando la loro qualità di vita durante tutto il percorso terapeutico. Questa collaborazione rafforza l’impegno del territorio nel supporto alle famiglie e ai piccoli pazienti, promuovendo un approccio integrato e attento alle esigenze di ciascuno.
L’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (Asuit) partecipa al progetto Hope4Kids, una rete europea che mira a fornire assistenza ai bambini malati di tumore per tutta la durata delle cure palliative pediatriche, allo scopo di migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Fondazione Maruzza, la presidenza di Manfredi Lefebvre d'Ovidio segna la continuità dell'impegno per le cure palliative pediatriche
Leggi anche: Solidarietà per il Centro di cure palliative pediatriche del Salesi, Il Lions Club La Mole dona una postazione di telemedicina
Le cure palliative pediatriche entrano in una rete europea; Asuit, le cure palliative pediatriche entrano nel progetto Hope4Kids; Cure palliative pediatriche, Asuit entra nel progetto europeo HOPE4Kids per migliorare la qualità di vita dei bambini con tumore; Trentino: Asuit entra nella rete europea HOPE4Kids per le cure palliative pediatriche.
ASUIT * PROGETTO “HOPE4KIDS“: «LE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE ENTRANO NELLA RETE EUROPEA, PER MIGLIORARE L’ASSISTENZA AI BAMBINI CON TUMORE» - Quando una famiglia affronta la malattia oncologica di un bambino, ogni gesto di cura conta. agenziagiornalisticaopinione.it
ASUIT * PROGETTO “HOPE4KIDS“: «LE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE ENTRANO NELLA RETE EUROPEA, PER MIGLIORARE L’ASSISTENZA AI BAMBINI CON TUMORE» x.com
Dal 15 gennaio saranno operativi i due ambulatori di Asuit che garantiscono un presidio immediato per gli infortunati sulle piste da sci Leggi l’articolo https://tinyurl.com/j2mjx5wn - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.