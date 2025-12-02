Record storico per l' aeroporto i consiglieri di FI | Un sogno che si realizza
“Il dato record di 900 mila passeggeri registrati dall’aeroporto dello Stretto in soli undici mesi è una notizia straordinaria che conferma in modo inequivocabile la rinnovata centralità del nostro scalo”. A dichiararlo in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
