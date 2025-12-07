Primo frutteto della biodiversità Vanta 30 piante di specialità antiche

C’è un nuovo spazio verde e sociale, pieno di rarità al Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle. E’ il frutteto della biodiversità, il primo nel Centro Italia interamente dedicato alle antiche varietà locali. Il progetto, inaugurato ieri mattina, unisce la tutela dell’agrobiodiversità alla piena accessibilità ed è un omaggio a Livio Dalla Ragione, fondatore del centro. Il frutteto vanta la messa a dimora di 30 piante di specialità antiche, tra cui meli, peri, susini e fichi, con un particolare riferimento a varietà locali millenarie come le pere "papera" e "volpina", le cui origini risalgono a 1500 anni fa (quest’ultima ad esempio era destinata quasi esclusivamente alla cottura e nelle case rurali appenniniche dove veniva cotta nelle braci dei camini, diffondendo un profumo inebriante). 🔗 Leggi su Lanazione.it

