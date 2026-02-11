CUPRA Tavascan | accordo UE evita nuovi dazi importazioni da Cina proseguono con quote e prezzi minimi stabiliti

La Cupra Tavascan, il SUV elettrico prodotto in Cina dal Gruppo Volkswagen, potrà continuare ad arrivare in Europa senza dover pagare dazi extra. L’accordo tra l’Unione Europea e la Cina ha bloccato i nuovi dazi, permettendo alle importazioni di proseguire con quote e prezzi minimi già stabiliti. In questo modo, la casa spagnola mantiene la sua presenza nel mercato europeo senza aumenti di costi.

La CUPRA Tavascan, il SUV elettrico prodotto in Cina dal Gruppo Volkswagen, potrà continuare ad essere importato in Europa senza l'applicazione di dazi aggiuntivi. L'accordo raggiunto con la Commissione Europea, dopo intense trattative, prevede il rispetto di quote annuali di importazione e un meccanismo di prezzo minimo, scongiurando possibili ripercussioni sulla produzione e sull'occupazione presso lo stabilimento cinese gestito dalla joint venture Volkswagen-JAC Automobile. La questione era emersa a dicembre 2025, quando Bruxelles aveva iniziato a valutare una revisione dei dazi sulle auto elettriche provenienti dalla Cina.

