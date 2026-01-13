Auto elettriche cinesi accordo con l’Unione Europea su dazi e prezzi minimi stabiliti

La Commissione europea ha stabilito un nuovo quadro regolamentare per le auto elettriche cinesi, consentendo ai produttori di sostituire i dazi compensativi con impegni sui prezzi minimi di vendita. Questa decisione mira a regolare le importazioni di veicoli elettrici provenienti dalla Cina, favorendo un equilibrio tra tutela commerciale e accessibilità sul mercato europeo.

Ci sono novità per i dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina. La Commissione europea ha definito un nuovo quadro di riferimento che consente ai produttori di veicoli elettrici con sede in Cina di sostituire i dazi compensativi con impegni sui prezzi minimi di vendita. L’obiettivo è introdurre un meccanismo alternativo che tenga conto delle distorsioni di mercato, senza interrompere i flussi commerciali. La misura riguarda i veicoli elettrici attualmente soggetti a dazi e si inserisce in una strategia più ampia di gestione delle relazioni commerciali con Pechino. Il documento pubblicato dalla Commissione fornisce indicazioni operative agli esportatori interessati a presentare offerte di impegno sui prezzi, chiarendo le condizioni e i criteri che verranno presi in considerazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

