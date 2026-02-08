Terre rare l’accordo anti Cina proposto da Trump ci conviene? L’esperto | Rischio di aumento dei prezzi a danno dell’industria civile Ue

L’Europa si trova davanti a una scelta difficile. Gli Stati Uniti propongono un accordo contro la Cina, con prezzi minimi e dazi comuni per le terre rare, i minerali fondamentali per l’industria e la transizione ecologica. Ma l’idea non piace a tutti. Un esperto avverte che questa mossa potrebbe far salire i prezzi e colpire l’industria civile europea. La domanda è se conviene alle nostre imprese o se invece ci rendiamo più dipendenti dagli Stati Uniti. La decisione rischia di influenzare profondamente il futuro delle risorse e della tecnologia in

Opportunità o subalternità? Questo il dilemma europeo di fronte alla proposta statunitense di un blocco anti cinese, con tanto di prezzi minimi e dazi comuni, sul fronte delle terre rare, i minerali critici da cui dipendono anche sfide come la transizione ecologica e digitale. La dipendenza dalla Cina è un problema che l' Unione europea non ha ancora risolto. Anzi, gli obiettivi che l'Ue si è data per il 2030 con il Critical Raw Materials Act, adottato dalla Commissione europea nel 2023, sono per lo più "impossibili". A dirlo è la Corte dei conti europea nel rapporto pubblicato il 2 febbraio: "Gli sforzi di diversificazione delle importazioni devono ancora produrre risultati tangibili e le strozzature ostacolano i progressi nella produzione e nel riciclaggio a livello nazionale".

La Groenlandia, ricca di terre rare strategiche, si presenta come un punto focale nelle dinamiche geopolitiche globali.

