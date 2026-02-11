Un bambino di due anni e due mesi ha ricevuto un cuore deteriorato durante un intervento all’ospedale Monaldi di Napoli. La mamma del piccolo chiede chiarezza e vuole sapere cosa sia successo. La vicenda ha scosso i genitori, che ora chiedono risposte sulla colpa e sulle condizioni del cuore impiantato. La famiglia aspetta spiegazioni e si prepara a fare luce sull’accaduto.

Un cuore deteriorato è stato impiantato a un bambino di due anni e due mesi all’ ospedale Monaldi di Napoli. L’ipotesi sollevata dal Mattino è diventata una certezza quando l’ Azienda dei Colli ha sospeso dall’attività trapiantologica pediatrica due cardiochirurghi (il primario e l’assistente). Una sospensione temporanea, cautelativa e non punitiva, e che riguarda solo l’attività di trapianto ma non quella cardiochirurgica pediatrica. L’azienda in una nota ha espresso «la propria più sincera vicinanza e solidarietà alla famiglia del piccolo paziente, condividendone il dolore e assicurando il massimo impegno per fare piena chiarezza sull’accaduto in via cautelativa gli operatori direttamente coinvolti sono stati sospesi da ulteriori attività trapiantologiche ed è sospeso temporaneamente l’inserimento in lista trapianti di nuovi pazienti».🔗 Leggi su Open.online

A Napoli, un bambino ha subito un trapianto di cuore difettoso a causa di un errore nel trasporto dell’organo.

Argomenti discussi: La mamma del bambino lasciato a piedi sotto la neve: Perdono l’autista se è sincero; Belluno, la mamma dell'11enne lasciato a piedi dal bus dopo le scuse dell'autista: Se sono sincere, le accetto; Famiglia nel bosco, gli psichiatri: I bambini tornino dai genitori, ma vanno monitorati. La mamma: Traumatizzati perché non dormono con noi; La mamma del bambino che ha ricevuto per errore un cuore deteriorato: Vogliamo la verità.

