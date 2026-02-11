Una madre si siede al capezzale del suo bambino malato, con gli occhi pieni di speranza e paura. Il suo figlio, così piccolo, lotta contro un morbo maligno che ha indebolito il suo cuore. Lei non pensa al rancore, vuole solo che il bambino si salvi. Poi, quando sarà il momento, pretenderà di sapere tutta la verità. Nel reparto di terapia intensiva, continuano a combattere contro il tempo e la malattia, sperando in una svolta.

Combatte assieme al suo bimbo contro il tempo e contro quel morbo maligno che gli ha minato il cuoricino. Una lotta quotidiana, quella che la signora Patrizia - madre del bimbo che abbiamo chiamato Tommaso per il rispetto che si deve a ogni minore - porta avanti da mesi. Con il coraggio che solo una mamma può trovare. «Adesso l’unica cosa che voglio - dice a Il Mattino - è che mio figlio si salvi. Tutto il resto, in questo momento, è secondario. Poi arriverà anche il giorno in cui pretenderò una verità che finora non ho avuto». Queste, per lei e per la sua famiglia provata dalla cardiomiopatia che affligge Tommasino e da un intervento di trapianto che è ora oggetto di una delicata indagine della Procura di Napoli, sono le ore più difficili. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Cuore deteriorato, la madre: «Non è l?ora del rancore: voglio che mio figlio si salvi, poi pretenderò la verità»

Un bambino di due anni e due mesi ha ricevuto un cuore deteriorato durante un intervento all’ospedale Monaldi di Napoli.

La madre del bambino di 11 anni che lunedì scorso è stato fatto scendere dall’autobus si prepara a incontrare l’autista, Salvatore Russotto.

