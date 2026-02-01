Perdono l’autista se è sincero ma mio figlio non dice bugie La madre del bimbo lasciato giù dal bus | la versione che non la convince e l’incontro

La madre del bambino di 11 anni che lunedì scorso è stato fatto scendere dall’autobus si prepara a incontrare l’autista, Salvatore Russotto. La donna dice di perdonarlo, ammette che se fosse stato sincero avrebbe evitato il dolore, ma sostiene che suo figlio non dice bugie. L’incontro, ancora senza data definitiva, sarà l’occasione per chiarire quanto accaduto e ascoltare la versione di chi era alla guida del bus.

Manca solo la data e il luogo, ma l’incontro tra Salvatore Russotto e la famiglia del bambino di 11 anni fatto scendere dall’autobus lunedì scorso ci sarà. La madre Maria Sole Vatalaro, dopo aver letto le dichiarazioni dell’autista al Gazzettino, ha deciso di accettare le scuse. «Se le scuse sono sincere, le accetto. Si perdona, le giornate storte possono capitare», spiega con tono pacato. La donna però mette in chiaro un punto: «Apprezzo le sue parole ma mi fido di mio figlio, non sa dire le bugie. Lui racconta che l’autista gli ha detto “vai a piedi”, non è sceso di sua iniziativa». Per cui la condizione è chiara: «Se il signor Russotto è pronto ad assumersi le sue responsabilità, allora accetto le scuse, assolutamente.🔗 Leggi su Open.online

