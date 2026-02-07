Azoto al posto del ghiaccio salta il trapianto di cuore per un bimbo a Napoli

Un bambino di 2 anni doveva ricevere un cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, ma il trapianto è saltato all’ultimo minuto. La causa? un errore nel trasporto degli organi. Invece di usare il ghiaccio secco, sono stati usati dell’azoto, che ha compromesso la conservazione dell’organo. La famiglia è sotto shock, e ora si cerca di capire come sia potuto succedere.

Ghiaccio secco al posto di quello normalmente usato per mantenere refrigerato il trasporto degli organi: una negligenza che è costata il trapianto di cuore a un bimbo di 2 anni che era in attesa dell'organo all'ospedale Monaldi di Napoli. Della storia di malasanità parla Il Mattino di oggi. Il 23 dicembre la segnalazione della banca dati: disponibile un cuoricino E' il 23 dicembre scorso, antivigilia di Natale, quando la banca dati che gestisce il trapianto degli organi segnala la disponibilità di un cuoricino. Apparteneva a un bimbo di 4 anni morto pochi giorni prima in Val Venosta, in Trentino.

