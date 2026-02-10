A Napoli due chirurghi sono stati sospesi dopo aver trapiantato un cuore danneggiato a un bambino di due anni. Il cuore, raffreddato nel ghiaccio durante il trasporto, si è rotto e non ha funzionato. Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma ora si indaga sulla vicenda.

Un cuore “bruciato” dal ghiaccio, durante il trasporto, diventato inutilizzabile, trapiantato a un bambino di due anni, non si sa bene perché. Sta di fatto che quel piccolo paziente del Monadi sta malissimo, è in fin di vita, e non si sa bene di chi sia la colpa. La direzione dell’ospedale Monaldi di Napoli ha sospeso cautelativamente dall’attività trapiantologica due chirurghi in merito alla vicenda del cuore da trapiantare diventato inutilizzabile a causa di un errore di conservazione che avrebbe ‘bruciato’ l’organo. Secondo quanto riferito dalla mamma del bimbo cui sarebbe stato destinato il cuore al legale della famiglia, Francesco Petruzzi, sarebbe avvenuto lo stesso il trapianto nonostante l’organo inutilizzabile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Napoli, cuore “bruciato” trapiantato a un bambino di due anni: sospesi due chirurghi

Tre inchieste sono scattate tra Napoli e Bolzano dopo il caso di un bambino di due anni e tre mesi con un cuore trapiantato “bruciato”.

L’ospedale Monaldi di Napoli ha sospeso due chirurghi dopo che si è scoperto un caso di cuore danneggiato da un errore di conservazione.

Il caso del cuore bruciato trapiantato a un bimbo di 2 anni, tre inchieste tra Napoli e Bolzano: sospesi due chirurghiUn errore fatale durante la conservazione dell'organo ha messo in pericolo la vita di un bambino di 2 anni al Monaldi di Napoli ... ilfattoquotidiano.it

Napoli, cuore inutilizzabile trapiantato a bambino al Monaldi: 3 inchieste della ProcuraNapoli– Non solo l’errore nella conservazione dell’organo, ma anche le scelte compiute in sala operatoria. Si allarga l’inchiesta sul caso del cuore risultato inutilizzabile e comunque trapiantato a T ... cronachedellacampania.it

