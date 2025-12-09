Prima scadenza per il bonus da 480 euro rivincita di Meloni ragazza accoltellata per una sigaretta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le principali notizie da sapere questa mattina: la prima scadenza per il bonus da 480 euro, la rivincita di Meloni, il grave episodio di una ragazza accoltellata per una sigaretta e altri aggiornamenti importanti. Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie per iniziare al meglio la giornata di martedì 9 dicembre 2025.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 9 dicembre 2025.La prima scadenza per il bonus mammeOggi, martedì 9 dicembre, è l'ultimo giorno per chiedere il "bonus mamme lavoratrici" da 480 euro. L'importo di 40 euro mensili. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

prima scadenza bonus 480Bonus mamme lavoratrici in scadenza, come fare per richiedere i 480 euro di contributo - C'è tempo fino a domani, martedì 9 dicembre, per presentare domanda per il bonus mamme lavoratrici 2025, il contributo annuale destinato alle donne che lavorano, sia dipendenti sia autonome, con almen ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Scadenza Bonus 480