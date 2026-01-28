Vince Meloni controlli a sorpresa nelle scuole case perse per sempre e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Questa mattina, il governo ha effettuato controlli a sorpresa in diverse scuole italiane. Nel frattempo, si susseguono le notizie di case perse definitivamente, mentre i cittadini si preparano a una giornata ricca di eventi e aggiornamenti.
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 28 gennaio 2026.Vince MeloniC'è il via libera della Svizzera alle squadre investigative comuni italo-svizzere chieste dal governo italiano per l'inchiesta giudiziaria riguardante la.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Vince Meloni
Prima scadenza per il bonus da 480 euro, rivincita di Meloni, ragazza accoltellata per una sigaretta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Ecco le principali notizie da sapere questa mattina: la prima scadenza per il bonus da 480 euro, la rivincita di Meloni, il grave episodio di una ragazza accoltellata per una sigaretta e altri aggiornamenti importanti.
Guerra "fino a Natale", lo stop che imbarazza Meloni, caccia allo stupratore del parco e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Ultime notizie su Vince Meloni
Argomenti discussi: Silvestri (M5S): Con il referendum la destra vuole un potere senza controlli; Meloni ottiene svolta a Crans-Montana, l’Italia entra nelle indagini.
Dazi, Meloni batte Macron. Groenlandia, vince la linea della premier. Trump premierà l'economia italiana ai danni di quella franceseMeloni non ha preso palla. Italia isolata. La premier alla ricerca disperata di un bilaterale con Trump. Il day after di Davos, che ha segnato la svolta del presidente Usa sullo stop alle mire s ... affaritaliani.it
Pac, vince Meloni: 45 miliardi sul tavoloLa riforma della Politica agricola comune (Pac) nel nuovo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2028-2034 segna un punto politico rilevante per l'Italia e per quei Paesi, come la Francia, che hanno ... ilgiornale.it
Edicola Elbana Sport. . L'Audace vince e Matteo Meloni festeggia alla grande nascita del suo bambino - facebook.com facebook
Sondaggio Piepoli Meloni nettamente vincente contro Schlein Partita più aperta tra Conte e Meloni x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.