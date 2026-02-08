Macerata-Vallefoglia 1-3 | le Tigri consolidano il sesto posto

Le Tigri di Vallefoglia vincono 3-1 contro Macerata e consolidano il sesto posto in classifica. La partita è stata dominata dalle ospiti, che hanno conquistato i tre punti in quattro set, dimostrando più determinazione e compattezza. Macerata, invece, ha faticato a trovare il ritmo giusto e ha subito la pressione delle avversarie, lasciando spazio alle rivali di allungare nel punteggio.

La sfida tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e CBF Balducci Macerata si è risolta con una netta vittoria in quattro set, rafforzando la posizione delle padrone di casa in classifica a tre turni dalla fine della stagione regolare. La formazione di Vallefoglia ha mantenuto un distacco consistente su Bergamo, mettendo in mostra continuità e carattere, nonostante un inizio di secondo set particolarmente vivace da parte delle avversarie. La Megabox è partita all’attacco, conquistando l’8-5 grazie a un ace di Bici e a una serie di punti consecutivi di Butigan. Un errore di Kockarevic ha ridotto lo svantaggio a -4, ma la risposta è stata immediata: un controbreak ha riportato la situazione a favore delle tigri e, con un muro di Giovannini, il divario ha toccato il +5. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Macerata-Vallefoglia 1-3: le Tigri consolidano il sesto posto Approfondimenti su Macerata Vallefoglia LIVE Vallefoglia-Milano 3-1, A1 volley femminile in DIRETTA: Omoruyi trascina le Tigri al successo Segui la diretta della partita di Serie A femminile tra Vallefoglia e Milano, terminata con il risultato di 3-1 a favore delle Tigri. LIVE Vallefoglia-Milano 3-1, A1 volley femminile in DIRETTA: Omoruyi trascina le Tigri in una partita di altissimo livello Segui in tempo reale la sfida tra Vallefoglia e Milano, conclusa con il risultato di 3-1. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Macerata Vallefoglia Argomenti discussi: 9a Giornata Ritorno 01-02-2026 – Serie A1 Femminile Tigota’ – RISULTATI e CLASSIFICA; Vallefoglia-Novara 1-3. L’Igor si porta a -2 dal quarto posto di Chieri; Volley femminile, la Igor sbanca Vallefoglia e resta in corsa per il terzo posto; Megabox Vallefoglia vola in semifinale di Challenge Cup: battuta 3-1 l’Emalsa Gran Canaria. Diretta/ Vallefoglia Macerata (risultato finale 3-1): vittoria delle padroni di casa (oggi 16 novembre 2025)Il derby marchigiano sarà visibile anche su Rai Sport, ecco quindi che la diretta Vallefoglia Macerata in tv sarà anche in chiaro o con Rai Play per la diretta streaming video in aggiunta a VBTV. ilsussidiario.net Il derby alla Megabox: Macerata strappa l’1-1, poi Vallefoglia si aggiudica gli ulteriori due set e si prende tre punti preziosiPESARO Tre punti importanti alla Megabox in un derby con Macerata all’insegna dell’equilibrio e con diversi episodi da moviola. Nel primo set la Megabox parte bene. Bici schiaccia il 3-1 e con un mani ... corriereadriatico.it VALLEFOGLIA RITROVA IL SORRISO Le ragazze di coach Pistola tornano alla vittoria superando in 4 set le padrone di casa di Macerata (20-25, 25-23, 21-25, 20-25) #Volleyball #Pallavolo #LVF #Macerata #Vallefoglia facebook Imoco Conegliano son 9 maçta 27:0.... Dresdner 0-3 Bergamo 0-3 Vallefoglia 0-3 Novara 0-3 Scandicci 0-3 Zeren 0-3 Macerata 0-3 Lodz 0-3 Scandicci 0-3 #LVFSerieA1 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.