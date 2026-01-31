A1 donne | Busto 3-0 a Cuneo per difendere il settimo posto

Questa notte, a Busto Arsizio, le ragazze dell’A1 hanno battuto Cuneo con un netto 3-0. La vittoria permette loro di mantenere il settimo posto in classifica. Per Cuneo, invece, è un’altra sconfitta che complica la corsa alla salvezza. La partita si è subito messa bene per le padrone di casa, che hanno dominato senza troppi problemi. La squadra piemontese fatica a trovare ritmo e spesso commette errori, e questo si è visto anche nel risultato finale. La Uyba, invece, continua a lottare per i

È la Honda Cuneo Granda a tornare alla vittoria, in meno di un'ora e mezzo, nel match contro l'UYBA Busto Arsizio, con un secco e perentorio 3-0. La gara, eccetto qualche spezzone, è stata a totale appannaggio per le lombarde che hanno condotto la partita dall'inizio alla fine. Busto Arsizio superiore in tutti i fondamentali (9-4 a muro, 5-1 al servizio), mentre le gatte sono state molto più fallose (25-14, di cui 12 errori alla battuta). Eurotek spazia su tutto il fronte d'attacco, con Parra Mvp e top scorer del match (14 punti a referto) Gennari (12), Torcolacci (9) e Obossa (8). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A1 donne: Busto, 3-0 a Cuneo per difendere il settimo posto Approfondimenti su Busto Cuneo LIVE Cuneo-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le lombarde vogliono consolidare il terzo posto LIVE Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa difendono il terzo posto Benvenuti alla diretta testuale della partita di Serie A1 femminile tra Numia Vero Volley Milano e Honda Cuneo Granda Volley. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Busto Cuneo Argomenti discussi: Volley A1/F, sabato Cuneo-Busto Arsizio. Diop: Partita determinante; Dopo la Coppa Italia torna la serie A1 femminile: Chieri-Scandicci il big match, Conegliano ospita Macerata; A1 donne, S. Giovanni aggancia Monviso Pinerolo. Le big tutte a segno; Coppa Italia 2025/26 di pallavolo femminile: Conegliano vince la finale e porta a otto i successi nella competizione. A1 donne: Conegliano, 3-1 a Scandicci e imbattibilità confermata. Chieri, Busto e Bergamo okFuga Conegliano dopo il 3-1 contro Scandicci. Una gara non sempre facile per le pantere, perché per 2 set il cambio palla delle ospiti funziona bene. Sull’1-0 l’Imoco sembra però in controllo, con ... gazzetta.it A1 donne: Scandicci aggancia il secondo posto e Milano scavalca ChieriDietro Conegliano che vince facile a Cuneo, le toscane travolgono Perugia e raggiungono l'Igor che batte in rimonta al tie break Busto. Il Vero Volley si prende il quarto posto ... gazzetta.it Andrea del Verrocchio: Busto di dama , anni 1480 New York: The Frick Collection- La gamurra è qui mostrata con una giornea, un soprabito senza maniche aperto sui lati e, in questo caso, allacciato sul busto con una bella chiusura a forma di foglia. Le donne - facebook.com facebook Busto: Gioventù Nazionale manda al rogo con la Giöbia la violenza sulle donne: “Lasciate pure voi un pensiero” #in evidenza x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.