La situazione a Cuba si fa sempre più difficile. Dopo aver perso il sostegno di molti paesi, l’isola si trova ora senza alleati per affrontare le pressioni di Trump. La comunità internazionale ha smesso di intervenire, lasciando Cuba sola di fronte alle sfide politiche ed economiche. La crisi sembra destinata a peggiorare, e la gente teme il peggio.

Tutti i paesi che prima sostenevano il regime ora non possono, o non vogliono, aiutare l'isola contro le pressioni di Trump Per decenni Cuba ha contato su una rete di paesi amici che la rifornivano praticamente di tutto: l’isola ha una produzione energetica, agricola e manifatturiera scarsa, e ha bisogno di importare molto di quello che consuma. Tra gli alleati ci sono stati, a seconda dei periodi: Messico, Venezuela, Cina e Unione Sovietica (poi Russia). Da gennaio l’amministrazione statunitense di Donald Trump ha cominciato a fare pressioni economiche e militari e a imporre un blocco quasi totale delle importazioni di petrolio: Cuba può ancora importare altri beni come le derrate alimentari, ma la carenza di carburante sta lentamente strangolando la sua economia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cuba è rimasta sola

