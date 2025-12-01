Siamo rimasti isolati ora basta Cresce la protesta dei residenti nel quartiere senza più ponti
Sarzana (La Spezia), 1 dicembre 2025 – C’è una zona della città che si è improvvisamente allontanata dal centro. Quei dieci passi che dividevano la parte nord dal cuore di Sarzana sono diventati chilometri da percorrere quotidianamente, stravolgendo la quotidianità dei residenti, mettendo in crisi le attività commerciali, creando enorme disagio al movimento sportivo che da sempre caratterizza l’area. Dopo il ponte abbattuto su via Falcinello che taglia fuori gli abitanti dell’anello intorno allo stadio e dal cimitero, rimanendo in attesa della conclusione della passerella ciclopedonale da qualche giorno e almeno fino al 5 dicembre è stato chiuso il guado all’interno del torrente Calcandola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
