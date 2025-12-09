Fermate bus senza pensiline in via Caposcardicchio la protesta dei residenti nel quartiere San Paolo
Fermate autobus scomode e senza pensiline. La protesta giunge dal quartiere San Paolo di Bari e si riferisce ai punti Amtab su via Caposcardicchio. I residenti, in particolare, lamentano l'assenza delle strutture protettive all'altezza della fermata posizionata nei pressi del Pronto Soccorso.
