Fermate bus senza pensiline in via Caposcardicchio la protesta dei residenti nel quartiere San Paolo

Baritoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermate autobus scomode e senza pensiline. La protesta giunge dal quartiere San Paolo di Bari e si riferisce ai punti Amtab su via Caposcardicchio. I residenti, in particolare, lamentano l'assenza delle strutture protettive all'altezza della fermata posizionata nei pressi del Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

