Record di rimborsi fiscali nel 2025 | oltre 2 miliardi in più rispetto al 2024 +8,5%

Nel 2025 si registra un nuovo record nei rimborsi fiscali in Italia, con un totale di circa 26,3 miliardi di euro riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate a famiglie e imprese. Rispetto all’anno precedente, l’importo è aumentato di oltre 2 miliardi di euro, pari a un incremento dell’8,5%. Questo dato evidenzia una crescita significativa nelle restituzioni fiscali, riflettendo le variazioni nelle politiche di rimborso e nelle condizioni economiche nazionali.

Record di rimborsi fiscali nel 2025. Gli importi riconosciuti quest’anno dall’Agenzia delle Entrate a famiglie e imprese ammontano a quasi 26,3 miliardi di euro, con un balzo in avanti di oltre 2 miliardi rispetto al 2024, quando le somme rimborsate si attestarono a 24,2 miliardi (+8,5%). È il miglior risultato di sempre. Segno più anche per il numero dei pagamenti, che supera quota 4,1 milioni, facendo registrare una crescita di oltre il 5% sullo scorso anno (3,9 milioni di pagamenti). Crescono i rimborsi a famiglie e imprese – Dei 26,3 miliardi di euro di rimborsi fiscali complessivamente pagati nel 2025 (dati al 24. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

