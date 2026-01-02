rimborsi fiscali da record nel 2025 restituiti oltre 26 miliardi alle famiglie italiane

Nel 2025, l'Agenzia delle Entrate ha registrato un nuovo record nei rimborsi fiscali, con oltre 26 miliardi di euro restituiti alle famiglie italiane. Questo risultato testimonia l’efficacia delle misure fiscali adottate e riflette un impegno costante nel supporto ai cittadini. Un dato che evidenzia l’importanza di conoscere e sfruttare correttamente le opportunità di rimborso previste dalla normativa fiscale italiana.

Un dato da record. Il 2025 per l’ Agenzia delle Entrate si è chiuso con i rimborsi fiscali più alti mai erogati. Una cifra che si avvicina ai 26,3 miliardi di euro e che rappresenta quanto è stato restituito a famiglie e imprese per le imposte e le tasse pagate in eccesso. La crescita è stata dell’8,5% rispetto ai 24,2 miliardi registrati nel 2024. Si arriva così al “picco massimo di sempre”, come sottolinea in una nota l’Agenzia dell’Entrate. E a crescere è stato anche il numero di pagamenti, con il 5% di aumento e una cifra pari a 4,1 milioni contro i 3,9 dell’anno precedente. Rimborsi record per le famiglie italiane: da cosa derivano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

