Atreju Zecchi al convegno sulle periferie | Solo la bellezza vince il nichilismo malattia spirituale del nostro tempo video

"La bellezza ci dà il sentimento della costruzione, del progetto, dell'utopia. La bellezza non è mai distruttiva. Quando si pensa al bello si dà un senso e una visione alle cose. A maggior ragione quando questa rappresentazione è sulla città, sulla realtà abitativa, lo spazio che condividiamo. Lì ci sono i nostri affetti, lì si curano il nostro sentimenti religioso, la nostra formazione, la nostra famiglia. Pensare di creare creare cose belle per la città e nella città è decisivo perché si supera il nichilismo che è la malattia spirituale del nostro tempo". Così Stefano Zecchi a margine del convegno che si è svolto ad Atreju dal titolo "Un nuovo rinascimento urbano: decostruire le periferie e ricostruire la città" al quale hanno preso parte anche diversi esponenti, italiani e internazionali, dell'architettura tradizionale.