Atreju Zecchi al convegno sulle periferie | Solo la bellezza vince il nichilismo malattia spirituale del nostro tempo video
Al convegno sulle periferie, Zecchi sottolinea come la bellezza rappresenti una risposta al nichilismo, malattia spirituale del nostro tempo. Attraverso parole e riflessioni, l’autore evidenzia il ruolo della bellezza nel suscitare sentimento di costruzione, progetto e utopia, distinguendola da ogni forma di distruzione.
“La bellezza ci dà il sentimento della costruzione, del progetto, dell’utopia. La bellezza non è mai distruttiva. Quando si pensa al bello si dà un senso e una visione alle cose. A maggior ragione quando questa rappresentazione è sulla città, sulla realtà abitativa, lo spazio che condividiamo. Lì ci sono i nostri affetti, lì si curano il nostro sentimenti religioso, la nostra formazione, la nostra famiglia. Pensare di creare creare cose belle per la città e nella città è decisivo perché si supera il nichilismo che è la malattia spirituale del nostro tempo”. Così Stefano Zecchi a margine del convegno che si è svolto ad Atreju dal titolo “Un nuovo rinascimento urbano: decostruire le periferie e ricostruire la città” al quale hanno preso parte anche diversi esponenti, italiani e internazionali, dell’architettura tradizionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Fabio Rampelli. . Intervista al filosofo Stefano Zecchi a margine del dibattito sulle periferie e la città, ad Atreju 2025 - facebook.com Vai su Facebook