Archivio di Stato in Via Dogali Russo critica la nuova sede | Spazio non idoneo l' amministrazione intervenga
L'Archivio di Stato di Messina trasferirà la propria sede in Via Dogali 50 da gennaio, suscitando critiche riguardo alla nuova collocazione. Russo evidenzia come lo spazio attuale non sia adeguato, chiedendo un intervento dell'amministrazione per garantire condizioni più idonee. La discussione si concentra sulle esigenze di un'istituzione fondamentale per la conservazione della memoria storica della città.
L'Archivio di Stato rimarrà a Messina ma la nuova sede, che da gennaio sarà in Via Dogali 50, non convince a pieno tutti. Ieri il Ministero della Cultura tramite la Direzione Generale Archivi ha annunciato la formalizzazione dei locali che ospiteranno l’Istituto a partire dal 2026: uffici che. Messinatoday.it
Archivio di Stato, nuova sede a Messina in via Dogali ma si cerca ancora la “casa” per i volumi - Aggiornamenti dal ministero della Cultura ed è stata individuata dalla Soprintendenza archivistica della Sicilia ... tempostretto.it
Archivio di Stato di Messina, individuata una nuova sede in via Dogali: apertura nel 2026 - Il trasferimento permetterà di assicurare condizioni migliori di tutela e valorizzazione al patrimonio conservato dall’Archivio di Stato di Messina ... messina.gazzettadelsud.it
