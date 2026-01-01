Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana in Svizzera dopo l' esplosione di Capodanno

Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, mostrano le conseguenze dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno. L’incidente, di origine non dolosa, ha provocato circa quaranta vittime e un centinaio di feriti. La comunità locale e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e le operazioni di soccorso sono in corso.

Sono circa quaranta i morti e cento feriti a causa dell' incendio di natura non dolosa avvenuto nel bar Constellation la notte scorsa a Crans-Montana, in Svizzera. Le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. La Farnesina ha attivato a Roma una unità operativa con funzionari dell'Unità di Crisi e dell'Unità tutela degli italiani all'estero. Le autorità svizzere hanno affermato che alcune delle vittime dell'esplosione a provengono da altri paesi, ma non è stata fornita alcun dettaglio sulle esatte nazionalità. La località è una stazione sciistica di fama internazionale con molti turisti.

