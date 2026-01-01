Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana in Svizzera dopo il rogo di Capodanno

Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, mostrano le conseguenze di un incendio che si è verificato nella notte di Capodanno. L’incidente, di natura non dolosa, ha causato circa quaranta vittime e un centinaio di feriti. La tragedia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale e richiede un approfondimento sulle cause e sulle misure di sicurezza adottate.

Sono circa quaranta i morti e cento feriti a causa dell' incendio di natura non dolosa avvenuto nel bar Constellation la notte scorsa a Crans-Montana, in Svizzera. Le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. I filmati che pubblichiamo qui sopra mostrano l'esterno e l'interno del locale dopop l'incidente. In altri video diffusi sui social si vedono l'inizio dell'incendio al bar Le Constellation, mentre il soffitto prende fuoco, e l'esterno del locale durante l'incendio, con le fiamme che divampano e un fumo nero e denso che esce dal bar. "Un centinaio di persone sono rimaste gravemente ferite e, purtroppo, si presume che diverse decine siano morte", ha detto Frédéric Gisler, comandante della polizia cantonale del Vallese.

