Crans Montana le foto del Constellation dopo il rogo di Capodanno

Poche ore dopo la tragedia di Capodanno, la polizia svizzera ha fotografato i danni del locale Constellation a Crans-Montana. Le immagini mostrano un locale distrutto dal fuoco, con arredi anneriti, il soffitto crollato e le pareti annerite dal fumo. La notte si è conclusa con 41 morti e oltre 100 giovani feriti, alcuni in condizioni molto gravi.

Il primo gennaio, poche ore dopo la notte che ha trasformato una festa di Capodanno in una delle più gravi tragedie degli ultimi anni, la polizia cantonale del Vallese ha documentato ciò che restava del Constellation di Crans-Montana: un locale devastato, arredi anneriti e deformati dal calore, il soffitto distrutto, le pareti segnate dal fumo e i resti di una serata che si è conclusa con 41 morti e 115 giovani feriti, molti in condizioni gravissime. Le immagini, confluite nel dossier dell’inchiesta, restituiscono con crudezza la dimensione dell’incendio che ha travolto il discobar sotterraneo nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Crans Montana, le foto del Constellation dopo il rogo di Capodanno Approfondimenti su Crans Montana Constellation Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo il rogo di Capodanno Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, mostrano le conseguenze di un incendio che si è verificato nella notte di Capodanno. Strage Crans Montana, le foto dell’interno del Constellation subito dopo l’incendio di Capodanno Questa mattina sono state diffuse le foto dell’interno del Constellation di Crans Montana, subito dopo l’incendio di Capodanno che ha causato 41 vittime. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Crans Montana, le falle nella sicurezza: le candele, il poliuretano e le vie di fuga Ultime notizie su Crans Montana Constellation Argomenti discussi: Crans Montana, coniugi Moretti chiedono di oscurare sito sul rogo: Procura si oppone; Crans Montana, i Moretti tentano di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans-Montana, la testimonianza di Roze, la fotografa: Il fuoco ha avvolto tutto il locale in meno di un minuto. Jessica Moretti stava lì fuori senza aiutare nessuno. Crans Montana, le foto del Constellation dopo il rogo di CapodannoCrans Montana, le immagini del Constellation dopo il rogo di Capodanno: 41 morti, porta di sicurezza chiusa e indagini su controlli e responsabilità ... panorama.it Crans-Montana, le foto inedite de Le Constellation devastato dall’incendioTutto bruciato, annerito, pieno di cenere, il tetto sventrato, il chiavistello di una porta forzato: la procura ha rilasciato le immagini del locale devastato dalle fiamme ... ilfattoquotidiano.it la Repubblica. . Dalle nuove carte dell'inchiesta, le foto del bar Le Constellation di Crans-Montana dopo il devastante incendio del primo gennaio 2026, durante il quale sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Dalle immagini, quel che rimane del loc - facebook.com facebook Crans-Montana, la Procura di Roma ha disposto il sequestro probatorio dei cellulari. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.