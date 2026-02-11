A Crans-Montana, l’incendio al bar Constellation ha lasciato più domande che risposte. Un controllo fatto a gennaio 2023, che si è rivelato un vero e proprio falso allarme, ha permesso di chiudere il fascicolo senza approfondimenti. Le foto dell’incendio mostrano un disastro, ma le autorità sembrano aver evitato nuovi controlli, lasciando i cittadini con più dubbi che certezze.

Un controllo fantasma al bar Constellation del gennaio 2023, che ha consentito di chiudere il fascicolo sul locale come se tutto fosse in regola. Un rimpallo di responsabilità tra Ken Jacquemoud e Christophe Balet, il vecchio e il nuovo responsabile della sicurezza del Comune Crans-Montana e una lettera con la quale, solo il 7 gennaio 2026, a sette giorni dal rogo che nel bar ha ucciso 41 persone, mentre altre 115 sono rimaste ferite, amplia il formulario dei controlli e include quello sui materiali utilizzati nei dei locali pubblici e sul numero di persone ammesse. Il Constellation devastato dopo l'incendio Solo un dato sembra certo: il personale era insufficiente e i controlli annuali non potevano essere eseguiti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans-Montana, le Constellation dopo l'incendio: le foto dell?orrore e l?ispezione ?fantasma? che evitò nuovi controlli

Questa notte, un incendio ha distrutto il ristorante Le Constellation a Crans Montana.

Questa mattina sono state diffuse le foto dell’interno del Constellation di Crans Montana, subito dopo l’incendio di Capodanno che ha causato 41 vittime.

