Crans-Montana la lettera e il dramma di Mèlanie | Non vivo più

La tragedia di Crans-Montana torna al centro dell’attenzione, questa volta attraverso la storia di Mélanie. La donna, vittima di un dramma avvenuto il primo gennaio, si racconta per la prima volta, spiegando di non riuscire più a vivere come prima. La sua testimonianza apre uno squarcio su una vicenda che ha scosso tutta la comunità, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta.

" Sono Mélanie, vittima della tragedia del primo gennaio a Crans-Montana. Sono una donna di cui a volte si parla senza menzionare il suo nome. La donna che si è lanciata dalla ringhiera, non per coraggio, ma perché in quel momento il fuoco era più forte della sua paura". A parlare è una delle ragazze - cittadina francese ma residente in Vallese - che è riuscita a salvarsi la notte di Capodanno da quel tragico incendio che ha devastato il bar Le Constellation. Ancora oggi, la donna è ancora ricoverata in ospedale a causa delle ustioni rimediate. "Restare avrebbe significato morire. Ho saltato per salvarmi la vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Mélanie si è risvegliata dal coma dopo l’incendio che il primo gennaio ha devastato la sua casa a Crans-Montana.

Chiara Costanzo, 16 anni, è stata trovata senza vita a Crans Montana, dopo la sua scomparsa nella notte di Capodanno.

