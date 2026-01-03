Chiara Costanzo morta a Crans Montana la telefonata e il dramma | ‘Non c’è più’

Chiara Costanzo, 16 anni, è stata trovata senza vita a Crans Montana, dopo la sua scomparsa nella notte di Capodanno. La vicenda ha avuto inizio con una telefonata e si è conclusa con un tragico epilogo, sconvolgendo la comunità di Arona. La famiglia della giovane continua a cercare risposte e a ricordare Chiara, il cui sorriso rimarrà impresso nei cuori di chi le voleva bene.

La 16enne nell’inferno di Le Constellation. Non ha mai smesso di crederci il papà di Chiara Costanzo, la 16enne di Arona dispersa dopo la tragica notte di Capodanno a Le Constellation di Crans Montana. Poi la telefonata che nessun genitore vorrebbe ricevere e il mondo che ti crolla addosso. Andrea Costanzo ha confermato al Corriere della Sera il decesso della figlia. “Ho appena ricevuto la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre. La mia amata Chiara non c’è più ” – ha riferito mentre era in viaggio verso Sion. Il silenzio, la logorante attesa e il dramma. Nelle prime ore successive all’incendio Chiara Costanzo risultava ufficialmente tra i dispersi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chiara Costanzo morta a Crans Montana, la telefonata e il dramma: ‘Non c’è più’ Leggi anche: Chiara Costanzo, 16 anni, morta a Crans-Montana: prima vittima italiana identificata. “Simpatica, generosa: sapeva ascoltare” Leggi anche: Crans-Montana, parla il padre di Chiara Costanzo: «La speranza, poi la chiamata per identificarla. Ora mia figlia non c’è più» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chi è Chiara Costanzo, la 16enne di Milano dispersa a Crans Montana; Andrea Costanzo, padre di una delle vittime di Crans-Montana: «La speranza, poi la chiamata per identificare Chiara. Ora mia figlia non c'è più»; “Chiara, 16 anni, nell’inferno di Crans-Montana”. Parlano le amiche di Milano: “Simpatica, generosa, diffonde buon umore”; Tragedia di Crans Montana, apprensione ad Arona per la sorte di Chiara Costanzo. Chiara Costanzo, 16 anni, morta a Crans-Montana: prima vittima italiana identificata. “Simpatica, generosa: sapeva ascoltare” - Milano, la studentessa del liceo scientifico Moreschi morta nella strage de Le Constellation in Svizzera. msn.com

