Crans-Montana la voce di Mélanie dopo il rogo | Sono viva ma nulla sarà più come prima
Mélanie si è risvegliata dal coma dopo l’incendio che il primo gennaio ha devastato la sua casa a Crans-Montana. La donna è uscita dal nosocomio con ferite e tanta paura, ma ancora in piedi. Racconta di aver visto le fiamme avvicinarsi, di aver sentito il calore e il rumore assordante del fuoco. Ora, con voce tremante, dice che nulla sarà più come prima, ma è felice di essere viva. La comunità si stringe intorno a lei, mentre le autorità indagano sulle cause dell’inc
Dietro la tragedia avvenuta il primo gennaio a Crans-Montana c’è una storia che va oltre la cronaca e chiede di essere ascoltata. È quella di Mélanie, cittadina francese residente in Vallese, sopravvissuta a un incendio che ha cambiato per sempre il suo corpo e la sua esistenza. A raccontarlo è lei stessa, con una lunga lettera aperta pubblicata su Facebook, dove dà voce a ciò che significa sopravvivere alle fiamme. Oggi è ancora ricoverata in ospedale per le gravi ustioni riportate, ma — scrive — la ferita più profonda non è soltanto fisica: è la consapevolezza di una vita che non tornerà più quella di prima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
