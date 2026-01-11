Jacques Moretti interrogato per la strage di Crans-Montana | le prime dichiarazioni

Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato arrestato venerdì in relazione alla strage avvenuta nella località svizzera. Insieme alla moglie Jessica Maric, è stato sottoposto a interrogatorio per chiarire il suo ruolo nell’accaduto. Le autorità continuano le indagini per fare luce sui dettagli della vicenda.

Jacques Moretti, proprietario, insieme alla moglie Jessica Maric, del bar Le Constellation nella località svizzera di Crans-Montana, è stato arrestato venerdì. Com’è tristemente noto, l’incendio divampato nel locale, la notte di Capodanno, è costato la vita a quaranta persone, e ha provocato decine di feriti. La coppia è sospettata di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio doloso colposo. Durante un interrogatorio, l’imprenditore ha confermato agli inquirenti che una porta di servizio, quella sera, fosse stata chiusa dall’interno. Moretti ha dichiarato alla procura del Vallese di averlo scoperto solo in un secondo momento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

