Il Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana coinvolto nell’incidente di Capodanno in cui sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Moretti ha pagato una cauzione di 200 mila franchi. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario relativo alla tragica notte, mentre proseguono le indagini sulla vicenda.

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti: il proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite, ha pagato una cauzione di 200 mila franchi. Moretti, indagati assieme alla moglie Jessica Maric per omicidio, lesioni e incendio colposi, verrà comunque sottoposto a misure cautelari come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Strage di Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti

Strage di Crans Montana: scarcerato Jacques Moretti, ha pagato cauzione di 200mia franchiIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, dopo aver versato una cauzione di 200.

Crans-Montana, Jacques Moretti scarcerato: ha pagato la cauzione di 200 mila franchiIl Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, dopo aver pagato una cauzione di 200 mila franchi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Strage di Crans-Montana, arrestato il gestore del Le Constellation

Argomenti discussi: La strage di Crans-Montana e i meccanismi mafiosi: Le Constellation era un nodo. L'ascesa dei Moretti e il filo invisibile dalla Corsica alla Svizzera; Crans-Montana, incendio al locale: cosa è successo e sviluppi; Crans-Montana, fuga dalla perla svizzera segnata dalla strage: In paese ondata di disdette; Crans-Montana, Moretti libero dopo il pagamento della cauzione: pagati 200mila franchi svizzeri - Il Tribunale di Sion dispone la scarcerazione di Jacques Moretti.

Strage di Crans-Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato sui social: «Grata a chi mi sta curando con umanità. Se sono qui è merito vostro»La 29enne di Cattolica, rimasta ustionata al volto nel rogo del Le Constellation, ha pubblicato sui social le foto delle ustioni. «Non smettete mai di onorare la vita» scrive nel post ... corrieredibologna.corriere.it

Strage di Crans Montana, Elsa Rubino si sveglia dal coma 22 giorni dopo. Il papà: Una grande emozioneSi è risvegliata dal coma dopo 22 giorni Elsa Rubino, la 15enne ricoverata a Zurigo dopo il rogo di Crans Montana ... fanpage.it

La strage di #Crans-Montana. All’ospedale Niguarda di Milano, le prime dimissioni di ragazzi rimasti feriti nell’incendio. #Tg1 Alfredo Ranavolo - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, Elsa Rubino si sveglia dal coma 22 giorni dopo. Il papà: “Una grande emozione" x.com