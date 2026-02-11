Jacques Moretti si presenta in tribunale a Sion per rispondere delle cause dell’incendio al ‘Le Constellation’. Il proprietario del locale arriva accompagnato dagli avvocati, pochi minuti prima dell’inizio dell’interrogatorio davanti alla procuratrice generale. L’uomo viene ascoltato sulle circostanze che hanno portato alla tragedia che ha ucciso 41 persone, molte di loro giovani, nella notte di Capodanno.

Crans Montana, Jacques Moretti in aula per nuovo interrogatorio

Jessica e Jacques Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, sono convocati per un nuovo interrogatorio in Procura.

A oltre due settimane dall'incendio che ha danneggiato il bar Le Constellation a Crans-Montana, l'indagine sulle cause e responsabilità prosegue, con possibili implicazioni sui risarcimenti.

