Crans Montana Jessica Moretti | Chiedo scusa penso sempre alle vittime Il marito arrestato

Jessica Moretti, titolare di Le Constellation a Crans Montana, ha espresso il suo rammarico per la tragedia del 1° gennaio, in cui 40 persone hanno perso la vita e molte altre sono state ferite. Oggi, lei e il marito sono stati ascoltati come indagati per l’incendio che ha devastato il locale. La vicenda ha suscitato grande attenzione, mantenendo un tono rispettoso e sobrio.

I titolari de Le Constellation, il locale che il 1° gennaio scorso ha preso fuoco, uccidendo 40 ragazzi e ferendone circa 120, sono stati ascoltati oggi per la prima volta in qualità di indagati. Jacques Moretti è stato arrestato, mentre la moglie no. La donna ha voluto chiedere scusa a tutti i parenti dei coinvolti.

