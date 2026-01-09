Crans arrestato il proprietario del Constellation Jacques Moretti La moglie Jessica in lacrime | Tragedia impensabile chiedo scusa – Il video

Jacques Moretti, proprietario del locale “Le Constellation” a Crans-Montana, è stato arrestato dopo l’incendio avvenuto la notte di Capodanno. L’arresto, seguito a un lungo interrogatorio in procura a Sion, ha suscitato grande commozione, soprattutto tra la famiglia di Moretti. La moglie Jessica ha espresso il suo dolore e ha chiesto scusa per l’accaduto. La vicenda resta sotto attenzione mentre le indagini proseguono.

Jacques Moretti, il proprietario del locale di Crans-Montana “Le Constellation” andato a fuoco la notte di Capodanno, è stato posto agli arresti cautelari a seguito dell’interrogatorio fiume svoltosi questa mattina in procura a Sion, in Svizzera. La moglie e comproprietaria del locale Jessica Moretti resta invece al momento a piede libero. «I miei pensieri costanti alle vittime e alle persone che si stanno battendo tra la vita e la morte oggi, è una tragedia inimmaginabile, non avrei mai potuto immaginare che questo si potesse verificare in un nostro locale e voglio scusarmi », ha detto la donna uscendo in lacrime dagli uffici della procura di Sion. 🔗 Leggi su Open.online

