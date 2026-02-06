Jacques Moretti, proprietario del bar Constellation a Crans-Montana, si presenta oggi a Sion per l’interrogatorio di Christophe Balet, il responsabile della sicurezza coinvolto nella tragedia. Moretti ha dichiarato di pensare ogni istante alle vittime e si è mostrato molto colpito dall’accaduto. La sua testimonianza si inserisce in un quadro ancora molto teso, mentre le indagini proseguono per chiarire cosa sia successo quella notte.

Jacques Moretti, proprientario del Constellation, il bar della strage di Crans-Montana, è presente oggi a Sion all'interrogatorio di Christophe Balet, responsabile della sicurezza del Comune e indagato nell'inchiesta del rogo di Capodanno, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. «Penso ogni istante alle vittime», ha detto Moretti, accompagnato dal suo avvocato, entrando nel campus universitario dove si svolge l'audizione difronte alla vice procuratrice generale del Cantone Vallese Catherine Seppey e a diverse decine di avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime della tragedia di Capodanno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans-Montana, Jacques Moretti all'interrogatorio del capo della sicurezza: «Penso ogni istante alle vittime»

Approfondimenti su Crans Montana Interrogatorio

Jacques Moretti è stato interrogato per quasi dieci ore riguardo all’incendio del 'Constellation' a Crans-Montana.

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si approfondisce dopo le dichiarazioni di Jacques Moretti, che ha confermato durante l'interrogatorio che la porta di sicurezza era chiusa a chiave.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crans Montana Interrogatorio

Argomenti discussi: Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo. I no della banca a Jacques e Jessica Moretti; Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata con la cassa; Dubbi sui dati di reddito: La cauzione per far uscire di prigione Jacques Moretti era troppo bassa? | blue News; Jacques Moretti, un erede di una nota famiglia di orologiai svizzeri dietro la cauzione? L'amicizia e la stessa passione per le auto di...

Crans-Montana, Jacques Moretti all'interrogatorio del capo della sicurezza: «Penso ogni istante alle vittime»Jacques Moretti, proprientario del Constellation, il bar della strage di Crans-Montana, è presente oggi a Sion all'interrogatorio di Christophe Balet, responsabile della sicurezza ... ilmessaggero.it

Crans Montana, la lettera dei Moretti ai dipendenti: «Ecco perché non potevamo parlarvi». E Jessica smentisce la fuga con la cassaUna lettera lunga due pagine di formato A4 firmata «Jessica e Jacques». L'hanno inviata mercoledì ai dipendenti del ... msn.com

"Su di noi solo bugie, siamo completamente soli". Strage di Crans-Montana, Jessica Moretti rompe il silenzio >> https://buff.ly/CxyALua facebook

Crans-Montana, Moretti: "Non sono mai scappata con la cassa" x.com