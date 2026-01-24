Crans-Montana l’Italia richiama l’ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti Tajani | Inaccettabile potrebbe fuggire

Crans-Montana ha richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti. Il ministro Tajani ha definito l’evento inaccettabile, sottolineando la preoccupazione che possa tentare di fuggire. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali e l’attenzione delle autorità italiane, che continuano a monitorare la situazione con attenzione.

«Il presidente del consiglio ed io stamani eravamo veramente indignati. Non solo come rappresentanti del governo italiano, ma come genitori e io anche come nonno». Queste le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla scarcerazione di Jacques Moretti. Accusato insieme alla moglie Jessica Maric di omicidio, lesioni e incendio colposi per la strage di Capodanno a Le Constellation di Crans Montana, è stato «salvato» (per ora) da un amico. Che ha versato sul conto della procura di Sion la cauzione fissata in 200 mila franchi svizzeri, ovvero 215 mila euro. «Per 200mila franchi – ha aggiunto il ministro – si è venduta la giustizia in quel cantone.🔗 Leggi su Open.online

Crans Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti. Tajani: «Inaccettabile, siamo indignati»Il governo italiano ha deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera a seguito della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, da parte del Tribunale di Sion.

Crans Montana, Tajani richiama l'ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques MorettiIl ministro Tajani ha richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Crans-Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera dopo scarcerazione di Jacques Moretti

Argomenti discussi: Crans-Montana: l’Italia si costituirà parte civile nel procedimento in Svizzera; La giustizia italiana, dalla tragedia di Crans-Montana a Chiara Ferragni; Cosa dovremmo fare (e non stiamo facendo) dopo il dramma di Crans Montana; Effetto Crans-Montana in Italia: sigilli a diversi locali. Anche allo storico Piper.

Crans-Montana, l’Italia richiama l’ambasciatore in Svizzera: Grave offesa alle famiglieLa scarcerazione di Jacques Moretti dopo il pagamento di una cauzione da 200 mila franchi fa esplodere il caso Crans-Montana. Il governo italiano richiama l’ambasciatore a Berna: Grave offesa alle fa ... panorama.it

Crans-Montana, l’Italia richiama l’ambasciatore in Svizzera: indignazione per la scarcerazione di Jacques MorettiL’Italia richiama per consultazioni l’ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione del proprietario del Le Constellation, proprietario del locale di Crans-Montana dove sono morte 40 persone nella no ... milanofinanza.it

Crans-Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera: "Vogliamo sapere chi ha pagato la cauzione" Link nei commenti - facebook.com facebook

Crans-Montana, l’Italia richiama a Roma l’ambasciatore in Svizzera ilsole24ore.com/art/crans-mont… x.com