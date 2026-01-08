A Crans Montana sono in corso approfondimenti sulla dinamica dell’incendio presso il locale Le Constellation. Un video, che potrebbe mostrare Jessica Moretti, titolare dell’attività, in fuga con un braccio ustionato e la cassa, è attualmente sotto esame delle autorità. Le indagini cercano di chiarire i dettagli dell’accaduto e di verificare eventuali responsabilità o moventi dietro l’incendio.

Un video che riprenderebbe la titolare de Le Constellation che fugge con un braccio ustionato e la cassa del locale è al vaglio degli inquirenti. Questi hanno iniziato anche ad ascoltare i sopravvissuti, i soccorritori e i testimoni della strage, al fine di ricostruire quanto accaduto. Il sindaco di Crans Montana ha deciso di non dimettersi ed ha negato di essere a conoscenza dei presunti illeciti che si verificavano nel locale in cui è avvenuta la catastrofe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, tutti i dubbi sulla dinamica del rogo: Jessica Moretti è fuggita dal locale con la cassa?

