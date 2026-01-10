Crans Montana l'ambasciatore italiano in Svizzera | Ragazzi pensavano che rogo fosse parte di uno spettacolo
Crans Montana si trova al centro di recenti notizie riguardanti l’arresto di Jaques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, coinvolto nella tragica vicenda della notte di Capodanno. L’ambasciatore italiano in Svizzera ha commentato come alcuni giovani abbiano inizialmente interpretato l’incendio come parte di uno spettacolo. Questi eventi sollevano interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza degli spazi pubblici, richiedendo attenzione e approfondimenti.
Prima notte in carcere per Jaques Moretti, l'imprenditore proprietario del Le Constellation, il locale della strage di Capodanno di Crans Montana. La moglie, Jessica Maric, è invece ai domiciliari con braccialetto elettronico. Secondo l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, nel locale non vi erano estintori o dispositivi antincendio più sofisticati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si amplia: i video e i contenuti digitali del locale sarebbero stati cancellati dopo il rogo che ha ucciso 40 persone - facebook.com facebook
La strage di Crans-Montana. C'è ancora apprensione per i nostri connazionali feriti nell'incendio, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. I familiari uniti nella battaglia per chiedere verità e giustizia x.com
