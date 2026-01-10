Crans Montana l'ambasciatore italiano in Svizzera | Ragazzi pensavano che rogo fosse parte di uno spettacolo

Crans Montana si trova al centro di recenti notizie riguardanti l’arresto di Jaques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, coinvolto nella tragica vicenda della notte di Capodanno. L’ambasciatore italiano in Svizzera ha commentato come alcuni giovani abbiano inizialmente interpretato l’incendio come parte di uno spettacolo. Questi eventi sollevano interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza degli spazi pubblici, richiedendo attenzione e approfondimenti.

Crans-Montana, l'ambasciatore italiano in Svizzera: «Non è stata una disgrazia, ma una tragedia evitabile» - «Esistono le disgrazie, ma questa non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile: sarebbero bastati un po' di prevenzione e un minimo di buon senso». ilmattino.it

Crans-Montana, ambasciatore italiano in Svizzera: "Identificate tre vittime italiane" - Montana, ambasciatore italiano in Svizzera: 'Identificate tre vittime italiane' ... tg24.sky.it

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si amplia: i video e i contenuti digitali del locale sarebbero stati cancellati dopo il rogo che ha ucciso 40 persone - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. C'è ancora apprensione per i nostri connazionali feriti nell'incendio, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. I familiari uniti nella battaglia per chiedere verità e giustizia x.com

