Crans-Montana ecco le foto mai viste prima | cosa succedeva davvero la notte della strage

Ecco alcune immagini inedite relative alla notte della strage di Crans-Montana. Le fotografie, presenti nel fascicolo dell’inchiesta, ritraggono dettagli come i candelotti accesi, le registrazioni delle telecamere, i disegni con la disposizione dei tavoli e i reperti trovati sul luogo dell’incendio. Questi scatti offrono uno sguardo ravvicinato su quei momenti, contribuendo a ricostruire gli eventi e le circostanze dell’accaduto.

Alcune delle foto allegate al fascicolo dell'inchiesta sulla strage di Crans-Montana mostrano i candelotti accesi, le immagini delle telecamere, i fogli con la disposizione dei tavoli e i reperti raccolti sul luogo del rogo. Questi elementi sono fondamentali per comprendere cosa abbia causato l'incendio nel bar Le Constellation la notte di Capodanno. Camille, la migliore amica di Cyane Panine, morta a 24 anni, racconta: "L'incendio all'inizio era piccolo, poi c'è stato un colpo e l'esplosione. L'uscita era piccola, è stata difficile da superare. Tutti si calpestavano a vicenda". Camille era presente quella sera per fare compagnia alla sua amica mentre lavorava.

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti avrebbero cancellato dai social alcuni video e foto dopo l'incendio - Nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation indagati nell'inchiesta sulla strage di Crans Montana ... virgilio.it

Crans-Montana, Jessica Moretti nel gruppo da cui è partito l'incendio? Le foto choc prima e dopo la strage - Una foto immortalerebbe Jessica Moretti mentre tiene una bottiglia in mano con all'interno una candela scintillante, come una di quelle che ha dato il via all'incendio della strage ... ilmessaggero.it

L’incendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi?

Strage di Crans-Montana, Jessica Moretti era nel gruppo da cui è partito l'incendio facebook

Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com

