Carlos Alcaraz confessa l' ossessione reciproca per Jannik Sinner

AGI - È il numero 1 al mondo, ma è appena reduce dalla cocente sconfitta alle Atp Finals con Jannik Sinner che ha avuto come conseguenza anche il forfait alla Final Eight di Coppa Davis di Bologna. Un problema muscolare lo ha costretto alla rinuncia e per Carlos Alcaraz è stato un dolore perché avrebbe voluto andare all'assalto di uno dei pochi grandi trofei che ancora gli mancano, anche perché ha ancora il ricordo del triste ko del suo idolo, Rafael Nadal, a Malaga nel giorno del suo addio. "È stato un giorno molto difficile e triste. In quella Davis ho fatto la mia parte nel singolare, ma ho giocato anche in doppio e mi sento responsabile per non essere riuscito a vincere. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Carlos Alcaraz confessa l'ossessione (reciproca) per Jannik Sinner

