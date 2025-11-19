Carlos Alcaraz confessa l' ossessione reciproca per Jannik Sinner

Agi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - È il  numero 1 al mondo, ma è appena reduce dalla cocente sconfitta alle  Atp Finals  con  Jannik Sinner  che ha avuto come conseguenza anche il forfait alla Final Eight di  Coppa Davis  di Bologna. Un  problema muscolare  lo ha costretto alla rinuncia e per  Carlos Alcaraz  è stato un dolore perché avrebbe voluto andare all'assalto di uno dei pochi grandi trofei che ancora gli mancano, anche perché ha ancora il ricordo del triste ko del suo idolo,  Rafael Nadal, a Malaga nel giorno del suo addio. "È stato un giorno molto difficile e triste. In quella Davis ho fatto la mia parte nel singolare, ma ho giocato anche in doppio e mi sento responsabile per non essere riuscito a vincere. 🔗 Leggi su Agi.it

carlos alcaraz confessa l ossessione reciproca per jannik sinner

© Agi.it - Carlos Alcaraz confessa l'ossessione (reciproca) per Jannik Sinner

Leggi anche questi approfondimenti

carlos alcaraz confessa ossessioneAlcaraz si racconta: “Io e Sinner siamo ossessionati l’uno dall’altro” - 1 al mondo: "Non sono neanche vicino al livello dei Big Three. Riporta ubitennis.com

Alcaraz: "Io e Sinner ossessionati l'uno dall'altro. Big three? Sono lontano" - Lui ha perso poche partite negli ultimi due anni e la stragrande maggioranza di queste sono state contro di me. Riporta reggiotv.it

carlos alcaraz confessa ossessioneAlcaraz rivela: "Io e Sinner ossessionati l'uno dall'altro. Coppa Davis? Arriverà il mio momento" - Il numero 1 al mondo ha parlato della rivalita con il tennista azzurro e si e soffermato sul forfait con la Spagna ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Carlos Alcaraz Confessa Ossessione