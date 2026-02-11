L’Italia si prepara a fare un salto importante nella trasformazione digitale. La ricetta di La Volpe, responsabile di IBM Italia, punta a spingere il Paese verso un futuro più tecnologico e competitivo. Ora si tratta di mettere in campo scelte rapide e concrete, che possano cambiare davvero il modo in cui lo Stato, le imprese e i cittadini interagiscono.

L’Italia attraversa una fase cruciale della propria evoluzione economica e sociale. Le grandi transizioni in atto – digitale, ecologica e demografica – impongono scelte rapide ma anche profonde, capaci di incidere strutturalmente sulla competitività del Paese, sulla qualità dell’azione pubblica e sulla fiducia tra istituzioni, cittadini e imprese. In questo contesto, la tecnologia non può essere considerata un ambito specialistico o di interesse per gli “addetti ai lavori”. È, a tutti gli effetti, una leva di politica pubblica. E come tale va esercitata: con visione, responsabilità e attenzione all’impatto reale sulla vita delle persone. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così l’Italia può guidare la trasformazione digitale. La ricetta di La Volpe (Ibm Italia)

Approfondimenti su La Volpe IBM Italia

FSTechnology e Sap Italia collaborano per la trasformazione digitale del Gruppo FS.

La settimana nazionale dedicata alle materie scientifiche prende il via con l’obiettivo di avvicinare le ragazze alla tecnologia e alla scienza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su La Volpe IBM Italia

Argomenti discussi: Da Milano-Cortina a Corona: così l’Italia ha smesso di capire la realtà; Dottore, l’ho chiesto a ChatGPT: così l’Intelligenza Artificiale sta cambiando il rapporto con la salute; Le intelligenza artificiali possono divorare la creatività. Così il Regno Unito corre ai ripari; Milano Cortina, così l'Italia punta a superare il record di medaglie di Lillehammer '94.

Così l’America’s Cup può salvare Bagnoli. Una storia tutta italianaIn 40 anni i piani per il recupero dell’area napoletana, tutti falliti, hanno bruciato risorse per circa 600 milioni. Ora per attrezzarla in vista della Coppa America ne servono altrettanti. Ma si ... milanofinanza.it

Ricerca clinica. European House Ambrosetti: Puntare su eccellenze, fare rete e attrarre investimenti. Così Italia può essere hub europeoPresentato un Position Paper sul trend europeo e italiano della ricerca clinica. Nonostante la crisi il nostro Paese mostra negli ultimi due anni una ripresa dei trial clinici e, grazie all’eccellenza ... quotidianosanita.it

In occasione del TEDx Latina abbiamo intervistato Filomena Floriana Ferrara, CSR Manager di IBM Italia, Leader del progetto NERD e Master Inventor con 21 brevetti: una figura che unisce innovazione tecnologica, impatto sociale e impegno concreto per l’in - facebook.com facebook